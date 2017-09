Domingos Paciência, treinador do Belenenses, lamentou este sábado em conferência de imprensa o horário a que terá início a partida no Restelo frente ao Vitória Guimarães (21:30), devido às eleições autárquicas."O erro começou antes. Não deveria haver jornada neste dia, em função das eleições. Tentou-se colocar o jogo para mais tarde para que as pessoas possam votar e, depois, ir ao jogo. Não é uma boa hora para jogar, mas espero que seja uma boa hora para nós", concluiu.Belenenses, sétimo classificado, e Vitória Guimarães, oitavo, ambos com 10 pontos, jogam no domingo, a partir das 21h30, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Vasco Santos, da associação do Porto

Autor: Lusa