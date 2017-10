O resumo do Belenenses-Moreirense (3-0)

Domingos Paciência, treinador do Belenenses, não ficou 100 por cento satisfeito com a exibição da sua equipa frente ao Moreirense, apesar da vitória por 3-0 "A vitória foi melhor do que a exibição. Fomos muito eficazes nas bolas paradas, mas, em termos de jogo jogado, não foi tão bem conseguido quanto outros que tivemos em casa. A equipa entrou um pouco ansiosa e pressionada pelo jogo em Tondela [derrota por 2-0] e não conseguia ter bola. O Moreirense manda uma bola à trave, nós conseguimos fazer o golo, temos uma bola do [André] Sousa, que tenta fazer o chapéu, e pouco mais. Na segunda parte, a equipa conseguiu ter mais bola, esteve mais próxima da área do Moreirense e consegue fazer o segundo golo", começou por dizer o técnico.O treinador dos azuis lembrou depois que o plantel tem sido afetado por lesões e ainda está "em construção": "Vamos lutar jogo a jogo e amealhar o máximo de pontos possível para alcançar a manutenção. Somos uma equipa ainda em construção e temos tido várias lesões. Sabemos o que valemos e sabemos a qualidade do plantel. Queremos estar o mais acima possível, mas há muito trabalho pela frente. Estes jogadores são ambiciosos. A equipa melhorou [com a troca de posição entre Filipe Chaby e André Sousa]. O Tozé e o Zizo estavam a receber a bola entrelinhas muitas vezes, mas com o André Sousa por dentro preenchemos melhor a zona central. A equipa encontrou-se mais a partir daí".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões