"O que quero é chegar ao 10.º lugar e terminar a época dando os parabéns ao Velázquez e ao Quim Machado", referiu. Questionado se gostaria de ter o filho na sua equipa respondeu que "não" e justificou que "a liderança deve ser honesta e coerente" e "não pode criar leituras diferentes"."O que quero é chegar ao 10.º lugar e terminar a época dando os parabéns ao Velázquez e ao Quim Machado", referiu.

O jogo com o Rio Ave, marcado para sábado às 16 horas em Vila do Conde, tem para Domingos Paciência a particularidade de do outro lado estar o filho Gonçalo. O técnico da equipa do Restelo garantiu que durante a semana não falaram do encontro e foi com bom humor que abordou a rivalidade familiar."Apetece-me dizer que andamos nós a criar um filho para isto", brincou frisando, contudo que ambição está bem presente nos dois. "Nenhum de nós foi preparado para perder."

Autor: João Pedro Abecasis