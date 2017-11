O FC Porto lamentou, através do treinador Sérgio Conceição, o facto de ter de medir forças com o Belenenses dois dias depois de ter jogado contra o Leipzig, na Champions. No Restelo, esse lamento foi entendido como uma forma de motivar os dragões. "Este jogo está marcado há muito tempo, já se sabia que só teriam 72 horas de descanso", disse Domingos Paciência, técnico do Belenenses.De resto, os azuis não esperam um adversário mais fraco, nem pelo desgaste europeu nem pelas ausências no onze. "Vamos encontrar um FC Porto muito confiante porque em casa é muito forte, basta ver que o seu pior resultado foi 3-0 e tem 24 golos marcados no Dragão. Baixas qualquer equipa tem, nós também temos, mas o plantel do FC Porto tem soluções para essas baixas. Mesmo os jogadores que habitualmente não jogam, teriam lugar em qualquer equipa da Liga, exceto nos outros dois grandes", considerou Domingos Paciência.Sem revelar a estratégia para o Dragão, o treinador dos azuis de Lisboa espera conseguir em casa do líder o que nenhuma equipa conseguiu até agora: pontuar. "Neste momento, o FC Porto é a equipa mais forte da Liga, sem menosprezar Sporting e Benfica. Vamos correr riscos, tal como as outras equipas que já jogaram lá, mas esperamos conseguir algo diferente", rematou.

Autor: Miguel Amaro