Foi com entusiasmo que o padrinho do Ponta do Sol Cup, Domingos Paciência, foi recebido hoje de tarde no palco do torneio, no Campo Municipal dos Canhas. O ex-jogador internacional português e agora treinador aproveitou para enaltecer a iniciativa da organização que preparou este evento, pela primeira vez, no concelho. "Quando se trabalha com crianças e com jovens, e quando há pessoas disponíveis para o fazer, da minha parte vai haver sempre disponibilidade", disse em relação ao convite que lhe foi endereçado.

Domingos Paciência recordou também a importância deste tipo de torneio. "É um torneio onde vão estar muitos jovens, onde todos eles têm um sonho, com o apoio dos pais, por isso este tipo de torneios é sempre bem-vindo e é de enaltecer o trabalho destas pessoas na organização destes torneios", frisou.

O ex-jogador deu força aos mais jovens para que lutem pelos seus sonhos e pela "melhor profissão do mundo". "É importante haver sempre o equilíbrio e a estabilidade dos pais no acompanhamento de uma criança e a eles peço que sejam tolerantes, que não exijam demasiado das crianças porque têm de se divertir essencialmente", defendeu, apontando que, "se depois tiverem aptidão natural para o futebol, isso aparecerá naturalmente, pelo compromisso e vontade da criança". Antes, na parte da manhã, o pontapé de saída do torneio contou com a presença do presidente da autarquia local, Rui Marques, que reforçou a iniciativa da Associação Desportiva Pontassolense que dinamizou a ideia de criar um torneio no concelho. Esperando que seja "a primeira de muitas edições", referiu também o valor acrescentado deste torneio para o concelho em várias vertentes. "Felizmente, a Ponta do Sol, em termos culturais, está bem servida, mas faltava um evento desportivo desta grandeza porque nós temos alguns realizados por entidades externas, mas faltava um evento desta natureza organizado por gente desta terra", considerou. O presidente da Comissão da Associação Desportiva Pontassolense, Orlando Sousa, avançou, por seu turno, que, no futuro, pretendem crescer e tornar o Ponta do Sol Cup num "evento internacional", visto que já têm contactos de equipas de fora. "A Ponta do Sol é muito conhecida pela cultura, faltava também começar a abrir os horizontes da parte do desporto", defendeu. Este torneio tem uma dupla vertende solidária: a recolha de tampas de plástico para o Projecto Tampinhas da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, e a recolha de bens alimentares para a Loja Solidária dos Canhas, que visa ajudar as famílias carenciadas da freguesia. O presidente da junta de freguesia dos Canhas, Lino Pita, salientou que toda a ajuda é crucial. "Temos famílias com algumas necessidades, por isso isto vem ajudar-nos e muito a que possamos atribuir alguns cabazes a essas mesmas pessoas", vincou. A Loja Solidária dos Canhas foi inaugurada em 2014 e, para além de bens alimentares, distribui roupas e brinquedos. Contudo, nesta recolha que acontece no recinto do torneio, pedem que sejam entregues bens alimentares não perecíveis. O Ponta do Sol Cup, que arrancou hoje, decorre até segunda-feira, dia 27 de Fevereiro, e é organizado pela Associação Desportiva Pontassolense e pela Câmara Municipal da Ponta do Sol. A competição arranca amanhã novamente às 9h, sendo que o padrinho estará presente até ao final do Ponta do Sol Cup.

Autor: Diogo Jesus