O Belenenses defronta o Tondela, no domingo, no Estádio João Cardoso, numa semana marcada pela polémica em torno do pedido de adiamento do encontro que acabou por acontecer. Este sábado, na antevisão ao encontro, Domingos Paciência falou do caso que marcou a semana."Não me quero envolver nisso, tenho de me preocupar com o rendimento da equipa. É isso que a minha direção me pede. É óbvio que estamos todos solidários com o que aconteceu, é a nação portuguesa que está a sofrer. A data proposta seria a 19 ou 20 de novembro e eu tenho de me preocupar com a parte desportiva do Belenenses. Não posso aceitar uma data dessas quando a 24 [de novembro] jogamos com o Chaves, a 28 com o União da Madeira e a 1 de dezembro com o Sporting. Em 10 dias teríamos quatro jogos. Não ponham que deste lado agora somos os feios, porcos e maus", afirmou o técnico.E prosseguiu: "O Pepa que tenha algum respeito porque ninguém disse que eles estão frágeis. Não percebi a intenção dele em dizer que as pessoas pensam que eles estão frágeis e debilitados".Sobre o jogo, Domingos sublinhou que o "Tondela é uma equipa que tem tido dificuldade em vencer em casa" e sobre as alterações que tinha levado a cabo na defesa no encontro do Santa Clara, o técnico garantiu que os "jogadores já estão preparados para mudar o sistema se assim for preciso".

Autor: André Ferreira