Em relação ao jogo, o técnico quer um Belenenses a dar sequência à vitória na última jornada, 2-1 ao Estoril, embora esteja preparado para ver a sua equipa a enfrentar algumas dificuldades.



"Vamos defrontar uma equipa agressiva, boa nas transições e muito forte nos jogos em casa, como se viu há pouco quando o Sporting teve dificuldades para ganhar lá", começou por recordar. De seguida, o técnico revelou um conhecimento mais aprofundado sobre o adversário: "Tem jogadores muito rápidos, os próprios laterais, Jean-Sonny e Alex Kakuba, mas também na frente, o Etebo e o Edson Farias. Se lhes damos espaço eles podem criar desequilíbrios, temos de estar preparados para anular esses pontos fortes do Feirense."



Domingos aproveitou ainda a conferência de imprensa para dar os parabéns aos Belenenses, em dia de aniversário do clube.



O Belenenses desloca-se esta jornada a casa do Feirense, um adversário difícil mas que não vai contar com uma das suas principais armas: Tiago Silva. O médio está cedido pelos azuis do Restelo e por isso não pode jogar. Uma boa notícia para Domingos Paciência que falou sobre o assunto abertamente."Muita gente comenta esse assunto. Até na televisão ouvi um comentador a perguntar como era possível o Belenenses ter emprestado o Tiago Silva. As pessoas têm de entender, há coisas feitas em determinados contextos. O Tiago Silva na altura estava tapado aqui, não ia ter muito espaço. Quem cá estava na altura, e os responsáveis pelo futebol do Belenenses, entenderam que era o melhor para ele e para o clube, para a sua evolução. Em dois anos muita coisa muda, eu também não era o mesmo jogador aos 21 e aos 23 anos e, estando a competir, ele cresce como jogador. Já tinha reparado nele e, no início da época, perguntei se ele podia voltar mas explicaram-me que tinham assumido o compromisso de o emprestar por dois anos, por isso não era possível. Naquela altura o Tiago não era o jogador que é hoje", explicou.

Autor: Miguel Amaro