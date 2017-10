Domingos abordou ainda a situação de Tandjigora : o gabonês tem rotura total do ligamento anterior do joelho esquerdo e vai parar seis meses. "É uma perda importante para a equipa não só pelo que ele dé dentro do campo, mas no balneário e ao plantel. Estava com um rendimento bom e o grupo sentiu muito a lesão dele", concluiu.Sasso também é baixa por lesão, mas ainda não foi comunicada a gravidade da mesma.