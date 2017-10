E prosseguiu: "Tive sempre lesões que me obrigaram a mexer na equipa. Tivemos 3 vitórias seguidas praticamente com o mesmo onze e, com as lesões, fomos obrigados a mexer. O Moreirense é uma equipa competitiva, rápida em transições e com jogadores fortes no jogo aéreo. Não é uma equipa fácil, empatou com o Sporting e fez um bom jogo e com o Sp. Braga acabou por perder nos últimos instantes. Tirando os três grandes, as equipas estão muito iguais".

O Belenenses recebe o Moreirense em casa no sábado (18H15) em jogo da 10.ª jornada e Domingos Paciência reconhece que o adversário não dará um jogo fácil, apesar dos azuis nunca terem perdido no Restelo com a equipa de Manuel Machado."Não há jogos iguais. A semana passada, e num contexto completamente diferente, com lesões e todas as outras circunstâncias a envolver o jogo, acabámos por perder. Com o Moreirense vamos defrontar uma equipa com os mesmos objetivos que nós e sabemos da força que tem o Moreirense. Vamos ter de ser fortes para vencer o jogo. temos de fazer melhor do que na última jornada", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Autor: André Ferreira