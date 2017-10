Domingos Paciência foi um dos quatro treinadores da Liga NOS a cair da Taça de Portugal, este domingo, após a derrota do Belenenses frente ao Santa Clara (2-1) . O treinador considera que a primeira parte contou uma história diferente da segunda."O jogo é muito fácil de analisar. Na primeira parte, o Santa Clara foi melhor e mostrou-se mais adaptado, com o vento. Tivemos muitas dificuldades em ter a bola e em sair a jogar. Com a pressão inicial, o Santa Clara criou alguma instabilidade e acabámos por sofrer um golo", considerou.Já na segunda parte, os azuis foram mais fortes, segundo o técnico. "Fomos outra equipa. Conseguimos ter o controlo sobre o jogo. Fizemos aquilo que o Santa Clara nos tinha feito na primeira parte, obrigando o adversário a baixar as linhas. Depois, já na parte final, em que o desgaste da equipa era evidente, acabámos por ter alguma displicência em termos de abordagem ao lance e acaba por acontecer o segundo golo", analisou.