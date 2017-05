Continuar a ler

"É uma situação estranha. Filho contra o pai, pai contra o filho. Tentámo-nos abstrair do laço familiar. É diferente estar na bancada a ver o filho e a torcer por ele, do que no banco a querer ganhar", admitiu.



Com o cair do pano na Liga NOS, Domingos Paciência deixa claro que "Vai ter de mudar alguma coisa". "A minha entrada mais cedo foi nesse sentido. Para analisar o plantel. Temos de melhorar e isso passa por mudanças com a entrada de jogadores com qualidade. Ainda assim, esta equipa está parabéns e quero deixar os parabéns ao Júlio Velazquez e ao Quim Machado, que conseguiram a manutenção", frisou.



Diante do Rio Ave, Domingos Paciência despediu-se de 2016/17 com uma derrota , num encontro que o técnico dos azuis do Restelo admite que poderia ter sido mais bem disputado, ainda que atribua ao vento alguma 'responsabilidade' nesse condicionamento."Não foi um jogo fácil, o vento condicionou o espetáculo. Poderia ter sido um jogo mais aberto, com melhor futebol. A equipa que fez golos ganhou o jogo, mas também tivemos oportunidades para o fazer. Na segunda parte, a equipa esteve melhor. Numa transição, o Rio Ave resolveu o jogo. Acho que hoje se resume a eficácia. O Rio Ave foi mais eficaz e nós não conseguimos marcar nas oportunidades que tivemos. Mas, sem desrespeito, acho que, em alguns momentos, conseguimos ser mais equipa", começou por dizer o técnico azul, que esta tarde viveu uma momento particular, ao defrontar a equipa na qual atua o seu filho Gonçalo.

