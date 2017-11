Poucas horas depois da vitória sobre a Arábia Saudita e da grandiosa manifestação de solidariedade para com as vítimas dos incêndios devastadores, a Seleção Nacional voltou ao trabalho. Na bagagem trouxe uma exibição agradável, mais quatro internacionais (Kevin Rodrigues, Edgar Ié, Bruno Fernandes e Bruma), três novos candidatos à luta por um lugar na lista final (Ricardo Pereira, Rúben Neves e Gonçalo Guedes) e um velho conhecido recuperado para estas andanças ao mais alto nível (Manuel Fernandes). Tudo na transição para o jogo com Estados Unidos, em Leiria, no qual Fernando Santos poderá engrossar a lista de estreias com José Sá, Ricardo Ferreira, Rony Lopes e Gonçalo Paciência.O mote desportivo para os dois jogos é mesmo alargar o leque de opções para o Mundial, a disputar no verão de 2018. Bruno Fernandes verbalizou ontem o papel que cabe a esses novos candidatos: "Qualquer um gostaria de estar na lista para o Campeonato do Mundo. Portugal tem um lote muito grande de candidatos com imensa qualidade, razão pela qual o nosso objetivo é dar muitas dores de cabeça ao míster." O médio do Sporting revelou "muito orgulho" pela chegada à equipa principal, confidenciando depois que a situação lhe provocou "um sentimento difícil de descrever". E deu a conhecer o destino da camisola que utilizou: "Guardei-a e ficará para mim, à semelhança de todas as outras com que me estreei em todos os contextos."Interrogado sobre o que tem para dar à equipa de Fernando Santos, de forma a conquistá-lo, a resposta foi muito prudente: "Posso dar o que os outros dão: suor, muito trabalho, entrega e paixão. É verdade que todos temos qualidades distintas mas o espírito é comum." Sobre o sinal claro de aposta no seu futebol, tendo em conta a lista dos que estarão na Rússia, Bruno Fernandes considerou que "ninguém pode dizer que tem o lugar garantido". "Até lá acontecerão muitas coisas e cabe-nos continuar a trabalhar bem para mantermos a confiança do míster", concluiu.

Autor: Rui Dias