"Há sempre esperança! Sabemos que não é fácil, que não dependemos de nós, mas cabe-nos fazer tudo para ganharmos os nossos jogos e esperar que os outros resultados nos beneficiem", começou por dizer o médio, em entrevista exclusiva a, garantindo que o próximo jogo, diante do Sp. Ideal, atual dono da terceira posição, com 31 pontos, "é fulcral" para as aspirações do U. Leiria. "Só podemos pensar em vencer. Se acabarmos por não conseguir, não será uma época falhada, mas sim um objetivo que não alcançamos. Começámos mal o campeonato e isso pode decidir o nosso futuro. No entanto, acredito que, se não for esta época, será para a próxima, pois o U. Leiria tem um projeto muito bom e, acima de tudo, é um clube onde a direção dá todas as condições para que possamos ter bons resultados. Seguramente que, a médio prazo, voltará a estar no lugar que merece", frisou.Após uma pesada derrota em casa, por 3-0, frente ao líder Fátima, o U. Leiria regressou aos triunfos na última jornada, ao vencer o ARC Oleiros, por 4-0."É uma equipa que em casa não é fácil. Tivemos a felicidade de marcar cedo, o que nos tranquilizou. O Oleiros é uma aguerrida, que já tirou pontos a equipas que lutam pelos lugares cimeiros e o campo sintético nunca facilita o nosso futebol. Mereceu o nosso inteiro respeito, mas felizmente vencemos", analisou João Coimbra, deixando elogios a um dos jogadores da formação oleirense: "Gostei muito do Lelé! Foi, sem dúvida, um dos jogadores que motivou mais atenção da nossa parte. É muito rápido, bastante forte no um para um e causou-nos algumas dificuldades."Para além dos três pontos, de Oleiros João Coimbra trouxe também uma recordação que certamente não irá esquecer tão cedo. Decorriam os instantes finais do encontro, quando, num lance dividido, a bola acabou por sair pela linha lateral. Convicto de que o arremesso pertencia aos leirienses, o médio agarrou na bola, gerando a indignação e revolta – bem natural neste tipo de ambientes – dos adeptos leirienses, de um em especial. "Tive a noção que me chamou de tudo… (risos) No entanto, sou uma pessoa tranquila, não gosto de confusões e tentei resolver as coisas ali", recordou o jogador, que, na altura, sempre sorridente, se aproximou do adepto mais exaltado e… cumprimentou-o: "Sujeitei-me até a ficar de mão estendida. (risos) Mas o senhor foi gentil e esticou-me a mão."O distanciamento do U. Leiria dos mais altos patamares do futebol português é, curiosamente, condizente com o trajeto de João Coimbra. A sintonia entre clube e jogador é, também por isso, total. "Estou a encarar esta etapa como uma boa oportunidade depois de ter estado seis meses parado. Deram-me essa possibilidade, confiaram em mim e estou muito grato por isso. Acima de tudo, tento desfrutar ao máximo do futebol, pois ainda não sou tão velho como pensam… Só tenho 30 anos e ainda quero viver muito o futebol", sublinhou o médio, admitindo que sonha com o regresso aos grandes palcos: "Se um jogador não lutar por objetivo maiores, não vale a pena continuar. É essa paixão pelo que me move, bem como a família e o facto de ter duas filhas. São elas que me dão força para continuar, pois também lhes quero dar um futuro melhor."