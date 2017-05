O FC Porto B enfrenta hoje a equipa sub-23 do Sunderland na final da Premier League International Cup.

No jogo decisivo, que se realiza no Stadium of Light, pelas 19 horas – com transmissão no Porto Canal –, os dragões esperam concretizar o ascendente que têm demonstrado na prova com a conquista do troféu. Após terem sido finalistas vencidos na primeira edição, em 2014/15, o FC Porto B chega esta época à final com apenas um golo sofrido nos cinco jogos realizados, nos quais conseguiu quatro vitórias e um empate, fruto de 9 golos marcados. Os dragões são também a única equipa a chegar sempre às meias-finais nas três edições da prova.

