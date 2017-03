Continuar a ler

Nesta altura, o Lusitano ocupa o 2.º lugar do campeonato distrital da AF Évora, com 35 pontos, menos um que o Estrela Vendas Novas. Já sob as ordens de Duarte Machado, a equipa alentejana regressou aos triunfos e carimbou o passaporte para a final da taça, vencendo o Monte Trigo por 1-0.



De administrador da SAD para... treinador. Duarte Machado assumiu o comando técnico do Lusitano, após a demissão de André Barreto. Para já, ainda não é certo que esta seja uma aposta definitiva, massabe que o nome do antigo capitão do Belenenses reúne consenso clube alentejano.Duarte Machado chegou a Évora no início da presente temporada, depois de deixar o Atlético e decidir pendurar as botas. A época até começou muito bem - o Lusitano chegou mesmo a ser ano campeonato (sete) -, mas essa regularidade não se manteve a partir de um certo momento, originando a saída de André Barreto.

Autor: Fábio Aguiar