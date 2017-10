Continuar a ler

A visibilidade no Estoril ajudou também Duarte Valente a ser chamado por Hélio Sousa para um estágio de preparação da Seleção Nacional sub-19. Em agosto, após o primeiro jogo pelos seniores do Estoril,contou a história de Duarte Valente, um exemplo de dedicação ao clube. Com 17 anos, 13 deles foram passados nos canarinhos, com etapas em todos os escalões.A visibilidade no Estoril ajudou também Duarte Valente a ser chamado por Hélio Sousa para um estágio de preparação da Seleção Nacional sub-19.

Duarte Valente, de 17 anos, assinou esta sexta-feira contrato profissional com o Estoril, num vínculo válido por 4 épocas. O médio foi formado no clube da Linha e esta época estreou-se pela equipa principal, somando 3 jogos oficiais. Dois deles foram na condição de titular, com destaque para o confronto com o Sporting em Alvalade. Segundo emblema estorilista, Duarte Valente é o mais jovem de sempre a assinar um contrato profissional pelo clube."É uma enorme alegria, é a realização de um sonho pelo qual trabalhei muito e o reconhecimento do clube pelo meu trabalho", confessou o médio em declarações ao site do Estoril.

Autor: David Novo