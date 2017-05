Continuar a ler

"O projeto é fantástico, as condições ótimas e penso que estão reunidos todos os fatores para levar esta iniciativa a bom porto. Queremos implementar os valores e princípios pelos quais o colégio se rege e transpor isso para a prática desportiva. Fomentar, através do futebol, os valores humanos", resumiu Nélson, especificando alguns dos objetivos que estão previstos logo a partir dos 2 anos de idade: "Vamos dar ênfase ao drible, porque estamos a falar de futebol e o futebol vive do espetáculo. Basta ver o Messi, o Ronaldo ou o Neymar, os melhores nas diferentes técnicas. Queremos que as nossas crianças tenham capacidade no 1 contra 1."



Nélson Alves, antigo jogador de Sporting e FC Porto, é o mentor de um "projeto inovador" que foi apresentado em Braga. O Dumiense, clube dos escalões distritais, está na base da constituição de uma SAD em parceria com o Colégio João Paulo II.O convite ao internacional português, agora com 45 anos, foi dirigido por Paulo Pereira, administrador do referido estabelecimento de ensino, visando "contar com os melhores profissionais" na nova estrutura. Foi assim que a direção do recém-criado Dumiense Colégio João Paulo II SAD desafiou Nélson a assumir os cargos de coordenador geral da Academia de Formação (dos 2 aos 12 anos) e diretor desportivo do Pólo de Competição (dos 9 anos aos seniores).

Autor: José Mário