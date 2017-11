Pedro Proença foi eleito como presidente da Liga em 2015 e sublinhou ter encontrado o organismo numa verdadeira "confusão". "A comunicação com os clubes, delegados, árbitros e toda a organização estava ultrapassada. Precisávamos de crescer nesse capítulo e de uma mudança", vincou, numa transformação que deu lugar à plataforma E-Liga que, apesar da pouca visibilidade, permitiu uma maior envolvência na informação concedida a todos os agentes desportivos. Proença lembrou o incremento na segurança e a "necessidade de ligar toda a gente em tempo real" após cinco meses de testes no E-Liga e que perdura 117 versões depois.

"Antes, para um clube inscrever um jogador, precisávamos de 20 papéis. Hoje é apenas preciso um toque o que é fantástico", elogiou o líder das competições profissionais. Proença apontou ainda a agora possibilidade de as equipas puderem testar os diferentes equipamentos a serem utilizados durante a época e uma "ferramenta que permite apresentar as equipas iniciais de um jogo dos campeonatos profissionais 75 minutos antes de o mesmo principiar". "As organizações precisavam de cerca de 40 horas para receber a informação", exemplificou com o que sucedia antes de chegar à presidência em 2015.