O selecionador da Arábia Saudita, Edgardo Bauza, admitiu que a sua equipa não fez uma boa exibição frente a Portugal depois de perder por 3-0 em Viseu. Ainda assim, o técnico argentino lembrou o pouco tempo que leva à frente da equipa - fez apenas o segundo jogo como treinador dos sauditas - e garantiu que a equipa irá melhorar com vista ao Mundial."Jogámos contra uma equipa com processos consolidados, que trabalha há muito junta, enquanto nós ainda estamos num processo inicial de trabalho e essa diferença notou-se hoje. Temos apenas dois meses de trabalho e temos pela frente tempo para trabalhar para estarmos no Mundial numa forma melhor do que a que apresentámos hoje", começou por referir o técnico argentino, de 59 anos."Jogámos apenas com um avançado e com uma linha de cinco defesas porque temos pouco tempo de trabalho e sabíamos que se jogássemos de uma forma mais aberta poderíamos sofrer muito contra uma equipa forte como é Portugal. Tentámos jogar, quisemos jogar. Este foi um jogo para aprender, para analisar. Temos oito meses pela frente para trabalhar e melhorar. Estamos a integrar jogadores novos e estes jogos servem para ver como se comportam, para depois vermos quem vamos escolher para o Mundial", concluiu.