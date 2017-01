A melhor marcadora da história da Seleção Nacional, Edite Fernandes, decidiu renunciar à formação das quinas. Com 39 golos marcados em 132 internacionalizações (ultrapassada apenas por Carla Couto, com 145 internacionalizações), a avançada do Sp. Braga garantiu, em declarações ao site dos minhotos, que não há nenhum motivo em especial e reconhece que fica triste por não disputar o Europeu da Holanda."Não há uma razão, mas sim um momento certo para o fazer", começou por dizer a antiga capitã. "Depois de não ter sido convocada para o playoff [de acesso ao Europeu], achei que estava na altura de dizer adeus à Seleção Nacional. Apesar de estar presente numa fase final do Campeonato da Europa ser o meu sonho, na vida temos de tomar decisões e este era o momento certo", acrescentou. "A Seleção Nacional era o meu clube do coração. Tenho um amor muito grande à seleção portuguesa e nesse aspeto todos estes 20 anos que a representei foram muito positivos. Entreguei-me de alma e coração".Sendo uma das referências da modalidade em Portugal, a jogadora foi homenageada pela FPF, que no seu site colocou os testemunhos de algumas figuras da modalidade no nosso país. A diretora da federação Mónica Jorge recordou a ‘menina-golo’ que foi ganhando espaço na formação das quinas e que era "uma referência dentro e fora do campo". O antigo selecionador Nuno Cristóvão salientou a forma como a poveira trabalha diariamente."Ela treina como joga", disse.

Autor: Cláudia Marques