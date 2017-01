Dois dias depois de Babanco, chegou a Santa Maria da Feira outro reforço para Nuno Manta. Edson Farias, que jogou duas temporadas no Paços de Ferreira, vai acrescentar qualidade aos corredores do ataque de uma equipa que ia alternando os extremos. Etebo, Luís Aurélio, Luís Machado e até Platiny e Jean Sony passaram por lá nas últimas jornadas.

O convite para voltar a Portugal apanhou Edson Farias completamente de surpresa. Depois de se ter aventurado na República da Coreia, o jogador estava a treinar no Inter de Lages e prestes a assinar contrato para disputar o Catarinense. A jornada de estreia seria já depois de amanhã contra a Chapecoense.

Continuar a ler

"Não vim para ser mais um, mas sim para ajudar a equipa a cumprir o seu grande objetivo. O Feirense sempre lutou para voltar aos grandes palcos do futebol português e estou muito feliz e supermotivado por representar este clube", afirmou Edson Farias, de 25 anos.

A velocidade é uma das principais armas do brasileiro que despontou no modesto Iraty, do Paraná. Nessa altura, os golos deram-lhe alguma fama ao ponto de Paulo Sousa (agora treinador da Fiorentina) ter ‘pago’ 300 mil euros para o ter no Videoton da Hungria. Dois anos depois rumou a Portugal pelas mãos de Paulo Fonseca. Deu nas vistas e foi seguido de perto por Betis de Sevilha e Real Sociedad. As propostas de Espanha não chegaram e Edson Farias lá teve de viajar até à Coreia. Não se sentiu em casa e depressa fez as malas.