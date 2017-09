Edu Machado vai parar "seis a sete meses" devido a uma entorse no joelho direito, sofrida na segunda-feira, na visita ao Vitória de Setúbal (1-1), anunciou esta quarta-feira o Boavista.Da entorse "resultou uma rutura do ligamento cruzado anterior e lesão meniscal", revelaram os axadrezados, com Machado a ser submetido a uma cirurgia e a parar pelo menos meio ano.O lateral direito, de 27 anos, cumpre a segunda temporada no emblema portuense e tinha alinhado em seis jogos esta época.

Autor: Lusa