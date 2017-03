Continuar a ler

"Tratou-se, acima de tudo, de uma vitória do Belenenses, que retificou a estratégia desta direção e reforço da legitimidade democrática que conduzirá à recompra da SAD", começou por referir, considerando que "o período eleitoral é excelente para aclarar ideias sobre os aspetos principais da vida do clube".



Questionado sobre o eventual aparecimento de outras listas, designadamente uma apoiada por Rui Pedro Soares, Patrick Morais de Carvalho foi claro a concluir. "Estimo que apareçam mais candidatos além de mim, porque mostra a vitalidade do clube, mas os sócios já deram provas de inteligência e penso que uma lista que vise manter a Codecity à frente da SAD está condenada à partida."

A assembleia geral (AG) do Belenenses, que teve lugar ontem no pavilhão Acácio Rosa, respondeu afirmativamente em larga maioria – 98 votos a favor, 4 abstenções e nenhum voto contra – à pretensão de Patrick Morais de Carvalho de antecipar as eleições do clube de outubro de 2017 para junho. Pedro Pestana Bastos, presidente da mesa da AG, formalizou oficialmente a data do ato eleitoral para o dia 3 de junho, tendo as listas interessadas em opor-se à atual direção até ao próximo dia 4 de maio para oficializar e apresentar os respetivos elencos. Com esta decisão, Patrick Morais de Carvalho apresentou a demissão e vai manter-se em gestão até ao dia da realização de eleições. Certo é que, ao abrigo dos estatutos , o próximo mandato terá a duração de 3 anos e 4 meses.O líder do clube, que justificou o pedido de antecipação de eleições pelo facto de estarem a decorrer dois processos em tribunal que opõem o Belenenses à SAD – conta-corrente e recompra da sociedade –, os quais terão o seu desfecho a partir do próximo mês de julho, mostrou-se bastante satisfeito com a votação, uma vez que permite, como era seu desejo, a estabilidade governativa do clube na altura das grandes decisões.

Autor: João Pedro Abecasis