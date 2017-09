Continuar a ler

O Relatório e Contas do exercício 2016/17 da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) foi aprovado por unanimidade em Assembleia-Geral, na qual não compareceram sete clubes.O executivo liderado por Pedro Proença apresentou, na sede do organismo, no Porto, um lucro de quase 2,5 milhões de euros, que mereceu a aprovação de todos os presentes.Belenenses, Benfica, que tinha Lourenço Coelho na mesa da direção, mas sem um delegado para votar as contas, Marítimo, Académica, Académico de Viseu, Nacional e Cova da Piedade foram os ausentes.