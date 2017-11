O Chaves viajou para os Açores com a totalidade dos jogadores disponíveis e até o guarda-redes António Filipe seguiu com a comitiva, ainda que à condição devido a um problema físico, o que deverá proporcionar a entrada de Emanuel Novo no onze.

António Filipe, que na sexta-feira não tinha integrado o treino, tal como ontem noticiámos, voltou a ser poupado do apronto matinal que antecedeu o voo para os Açores. Mas como o outro guarda-redes, Ricardo Nunes, continua lesionado, Luís Castro optou por levar António Filipe, que ainda hoje terá de realizar um derradeiro teste para averiguar as suas capacidades físicas.

O mais provável é o treinador dar a titularidade a Emanuel Novo, de 25 anos, que espreita assim a estreia em jogos oficiais esta temporada. Na época passada, a sua primeira no emblema flaviense, jogou apenas quatro minutos na 32ª jornada da Liga NOS, diante do Estoril. Hoje perspetiva-se, por isso, a sua estreia a titular desde que chegou a Trás-os-Montes.

Mais uma lesão

As contrariedades no conjunto de Luís Castro não param e até no último treino antes da partida para São Miguel, realizado na manhã de ontem, o técnico flaviense viu o seu lote de opções ficar reduzido com a lesão do lateral-esquerdo Furlan, que aumenta para oito o número de indisponíveis entregues ao departamento médico dos transmontanos.

Com tantas baixas, Luís Castro convocou os 19 jogadores disponíveis e, a exemplo do que já aconteceu em semanas anteriores, preferiu relativizar as ausências. "No futebol e no desporto em geral vivemos com as lesões e é por isso que os plantéis têm 27 jogadores. Todos têm de estar preparados para serem chamados a qualquer altura. Estes são os que estão e é com estes que queremos vencer e seguir em frente na competição", concluiu Luís Castro.