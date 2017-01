Continuar a ler

Após o empate (1-1) no encontro de preparação diante da Coreia do Sul, Emílio Peixe referiu que até ao Mundial, em maio, o trabalho passa por continuar a observar os jogadores, lembrando que só estarão aqueles que alcançarem os níveis desejados.



"Nós [equipa técnica] vamos continuar a avaliá-los e a ajudar aqueles que realmente continuam a ter um desempenho importante... um rendimento acima e ao nível daquilo que se exige na seleção, que é a excelência. Vamos continuar a desenvolver, no sentido de chegarmos na melhores condições ao Mundial", explicou.



Emílio Peixe afirmou esta quarta feira que a seleção de futebol é "uma porta de entrada e saída", frisando que não há garantias para nenhum jogador e que só os melhores estarão no Mundial de sub-20."Ainda falta muito. O lema, desde sempre, das seleções nacionais é que a seleção é uma porta, quer de entrada quer de saída e não há garantias. A garantia é dada por eles [jogadores] no dia a dia, no trabalho que desenvolvem nos clubes e no contexto de seleção", começou por dizer o selecionador nacional Sub'19.

Autor: Lusa