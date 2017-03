Continuar a ler

"Obviamente que eles estarão também preocupados, sabendo da qualidade do jogador português. Independentemente do resultado, seria sempre um sorteio com obstáculos enormes", reconheceu o selecionador dos sub-20 à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol.Sobre a Zâmbia, Emílio Peixe lembrou que se trata do campeão africanos, "uma seleção muito forte, com um nível competitivo acima da média", garantido que Portugal está identificado "com a ideia de jogo do primeiro adversário" no Mundial.A Zâmbia aparece na fase final de um Mundial sub-20 dez anos depois da última participação mas é a atual campeã africana em título deste escalão.Sobre a Costa Rica, Emílio Peixe reconheceu que a equipa da América Central "não teve um apuramento fácil", mas acabou por conseguir uma vaga para o Mundial.A Costa Rica vai participar pela nona vez num Mundial sub-20 e a sua melhor classificação de sempre (quarto lugar) aconteceu em 2009, no Egito."Depois temos o Irão, uma seleção muito técnica também, com jogadores muito evoluídos. Cria sempre grandes problemas a todas as seleções. Tem muita experiencia", salientou o técnico português.Esta será a terceira vez que o Irão marca presença numa fase final de um Mundial sub-20 e teve no avançado Reza Jafari um dos grandes obreiros da qualificação.A seleção portuguesa ficou integrada no grupo C, numa prova que se disputa entre 29 de maio e 08 de junho, com 24 equipas divididas por seis grupos.Campeão do Mundo em 1989 e 1991 e segundo em 2011, Portugal marca presença no Mundial de sub-20 pela quarta vez consecutiva, depois de ter conquistado uma vaga na Coreia do Sul na condição de semifinalista do Europeu de sub-19 de 2016.Campeonato do Mundo sub-20 Coreia do Sul2017 inclui 24 seleções e realiza-se entre 20 de maio e 11 de junho nas cidades de Incheon, Cheonan, Daejeon, Jeju, Jeonju e Suwon.