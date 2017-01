O Olhanense, último classificado da 2.ª Liga, empatou sem golos com o Gwangju FC, da 1.ª Divisão da Coreia do Sul, em jogo de treino disputado na tarde desta quarta-feira no Estádio Municipal de Lagos.O treinador da turma de Olhão, Bruno Baltazar, utilizou todos os jogadores disponíveis.

Autor: Armando Alves