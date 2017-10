Continuar a ler

O Tondela recebe o Belenenses no domingo, precisamente uma semana depois dos graves incêndios na zona centro e norte do país que fizeram 43 mortos e deixaram dezenas de famílias desajoladas.





O Tondela recebe o Belenenses no domingo, precisamente uma semana depois dos graves incêndios na zona centro e norte do país que fizeram 43 mortos e deixaram dezenas de famílias desajoladas.

Três empresários sócios do Tondela juntaram-se e compraram três mil bilhetes para o jogo de domingo com o Belenenses, num encontro cuja receita reverte a favor das vítimas dos recentes incêndios no concelho.Foi o próprio clube a dar conta do gesto solidário, informando que os ingressos estão disponíveis para serem agora levantados gratuitamente no Estádio João Cardoso.

Autor: Luís Miroto Simões