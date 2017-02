Duas caras destacaram-se no treino matinal do Belenenses. Lá estavam João Louro – já marcou 15 golos em 22 jogos esta temporada – e Gonçalo Agrelos, dois dos juniores mais promissores dos azuis, que se preparam para começar a disputar a fase de apuramento de campeão. A SAD liderada por Rui Pedro Soares pediu os dois avançados "em virtude de o grupo profissional ter dificuldades em reunir atletas em número suficiente para poder realizar o treino", segundo revelou o clube em comunicado, e a direção de Patrick Morais de Carvalho aceitou prontamente.Trata-se de algo raro – na temporada passada, em fevereiro, Julio Velázquez pediu o guardião Tiago Martins para um treino e foi recusado –, mas tal não significa que as relações entre clube e SAD tenham melhorado. De acordo com o que apurámos, o clube limitou-se a aceitar um pedido que ajuda a potenciar a formação dos azuis. Aliás, nesse sentido, a direção explicou que aconselhou a SAD a assinar "vínculos profissionais com cinco atletas da sua equipa de juniores", tal como garantiu ter acontecido com Heriberto (agora no Benfica), Pedro Marques (Sporting) e Tiago Martins (Vilafranquense) na época transata.Nesta altura, as divergências entre clube e SAD são tão claras que estão em tribunal. Um dos processos interpostos pelo clube tem a ver com os fluxos financeiros com a SAD – alegadamente em dívida – e a decisão deverá ser conhecida em julho. O outro é sobre o desejo que a direção de Patrick Morais de Carvalho tem de recomprar a SAD, na posse da Codecity, de Rui Pedro Soares, que anulou esse direito unilateralmente. Esse processo, sabe Record, está mais atrasado, sendo esperada a decisão em setembro.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto