A SAD do Leixões, da 2.ª Liga, anunciou esta terça-feira a contratação por empréstimo do extremo Ença Fati, ex-Moreirense, até ao final da época.Fati, de 23 anos, oriundo da Guiné-Bissau, cumpriu esta temporada nove jogos e marcou dois golos pelo clube de Moreira de Cónegos, no qual alinhou nas últimas duas temporadas.Com 1,80 m de altura e 73 kg de peso, Fati começou hoje a trabalhar sob o comando de Daniel Kenedy, que poderá contar com ele na partida do próximo sábado, em Famalicão, em jogo a contar para a 22.ª jornada.

Autor: Lusa