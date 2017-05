Continuar a ler

De acordo com o Tondela, a força dos adeptos tem-se feito sentir, "empurrando" a equipa para a vitória nas últimas três partidas realizadas no Estádio João Cardoso, com capacidade para 5.000 pessoas."Quisemos brindar os nossos adeptos com esta possibilidade, de todos virem ao estádio sem pagar, para que juntos continuemos a sonhar e a fazer história. Acreditamos que domingo as bancadas vão mesmo estar repletas", destacou.A partir desta terça-feira, os portadores de lugar anual podem levantar o seu ingresso e mais quatro títulos gratuitos, enquanto os sócios, para além do seu bilhete grátis, podem também levantar três convites a custo zero.A partir de quinta-feira, qualquer pessoa pode levantar um ingresso gratuito na loja oficial do clube.Já na última semana, o Tondela presenteou os seus adeptos com a viagem de autocarro e o bilhete para o jogo com o Arouca, que os beirões venceram por 2-1.O Tondela, penúltimo classificado, com 29 pontos, recebe às 18H00 de domingo o Sp. Braga e só a vitória serve para tentar assegurar a manutenção no primeiro escalão, para além de depender ainda de resultados de terceiros.