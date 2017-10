Continuar a ler

A EPFL propôs o conceito de Fundo Europeu de Competição, explicou em comunicado, para permitir "a todos os clubes profissionais, não só a alguns, competir aos mais altos níveis internos e europeus", explicou o presidente, o sueco Lars-Christer Olsson.As ligas europeias pretendem apresentar propostas concretas à UEFA nos próximos meses, para "manter vivo o sonho e a ambição de clubes e adeptos"."O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, falou recentemente sobre a importância de manter o equilíbrio competitivo no futebol e proteger o que ele chama de 'magia do futebol'. Estamos 100% de acordo, e já há muito tempo pedimos maior equilíbrio competitivo", acrescentou Olsson.A Assembleia estudou ainda outros temas relacionados com os futebolistas, como os limites na composição de plantéis, limites salariais, taxas por transferências e a regulação de agentes e intermediários.