Esta penalização em nada castiga a equipa do clube, que começou este domingo a disputar a 1.ª Divisão da AF Lisboa.

A equipa da SAD do Atlético foi desclassificada do Pró-Nacional da AF Lisboa, depois de ter feito a segunda falta de comparência consecutiva na prova.Na semana passada a formação alcantarense falhou a visita ao Linda-a-Velha e este domingo não compareceu à receção ao Alverca. Com esta segunda falta injustificada a equipa fica não só desclassificada como incorre numa pena de 2 anos sem poder competir nas provas federadas.

Autor: Cláudia Marques