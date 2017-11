Continuar a ler

No boletim clínico do Famalicão também consta o defesa central Ângelo Menezes, estando convocados Zé Pedro, Nuno Diogo e João Faria que ocupam a mesma posição.



Sporting, segundo classificado do primeiro escalão, e Famalicão, quinto da II Liga, defrontam-se às 20:30 de quinta-feira em Alvalade, com arbitragem de Hélder Malheiro (Lisboa).



Lista de convocados



- Guarda-redes: Gabriel e Nuno Castro.



- Defesas: Zé Pedro, Daniel, Jorge Miguel, Joel, João Faria e Nuno Diogo.



- Médios: Denner, William, Diogo Cunha, Vítor Lima, Fred e Deni Hocko.



O treinador do Famalicão, Dito, chamou esta quarta-feira 20 jogadores e praticamente todos os habituais titulares para a visita de quinta-feira ao terreno do Sporting, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.O técnico dos minhotos apenas não pode contar com o guarda-redes Leonardo, com o que arrancou a época, mas que há cerca de duas semanas tem estado condicionado, colocando no seu lugar o jovem Gabriel.

