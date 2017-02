Acabou a época para Erick Moreno. O avançado lesionou-se no início de janeiro, já foi operado ao joelho direito e voltou a Braga onde fará a recuperação, apurou Record. O Tondela pouco foi adiantando sobre a gravidade da entorse no joelho direito, mas a verdade é que o colombiano, de 25 anos, vai parar vários meses.Emprestado pelo Sp. Braga, Erick Moreno fez 16 jogos e marcou três golos na segunda passagem pela equipa agora orientada por Pepa, técnico que curiosamente nunca chegou a contar com ele, já que a lesão grave foi contraída no último jogo de Petit.Apesar de nunca ter divulgado que o avançado tinha acabado a época e até mesmo regressado a Braga, a direção do Tondela precaveu-se para esta situação contratando na reabertura de mercado... três pontas-de-lança. Heliardo, Matheus Batista e Amido Baldé serão as opções de ataque para a 2ª volta.

Autor: Ricardo Vasconcelos