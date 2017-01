Continuar a ler

O técnico Ivo Vieira ganha assim mais uma opção para o ataque. O Aves é o 2.º classificado da 2.ª Liga e luta pela subida de divisão. "Foi uma proposta muito ambiciosa. Tinha outros clubes interessados, mas optei pelo Aves porque é um ótimo clube", disse o extremo aos veículos de comunicação do clube avense.O técnico Ivo Vieira ganha assim mais uma opção para o ataque. O Aves é o 2.º classificado da 2.ª Liga e luta pela subida de divisão.

O Aves anunciou este sábado a contratação de Erivaldo para o setor ofensivo. O extremo de 22 anos assinou um acordo válido até 2018 e começa a trabalhar com os novos companheiros a partir da próxima semana.Formado no Beira-Mar e no Sp. Braga, Erivaldo chegou a representar a equipa B minhota e inclusive a principal, tendo vestido ainda as cores do Feirense na primeira metade da temporada passada. Saiu depois para Angola, onde representou o Recreativo Libolo.

Autor: André Gonçalves