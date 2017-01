Devido a um lapso de edição, uma das imagens do terceiro golo do Boavista diante do Benfica utilizada nos casos do jogo saiu adulterada. No momento em que Renato Santos tenta jogar a bola, Iuri Medeiros não surge na imagem. Um lapso sem qualquer influência na avaliação feita por Marco Ferreira, pois era precisamente a posição de Renato Santos que gerava dúvidas.

Como se pode ver na primeira imagem, que mostra o momento em que é feito o cruzamento e que também foi publicada no Record de domingo, Iuri Medeiros está no enquadramento, confirmando-se que se encontra em posição legal.

O erro surge na imagem seguinte, quando é mostrada a tentativa de desvio de Renato Santos, ele sim adiantado em relação à defesa. Como este jogador não tocou na bola, nem influenciou os adversários, o lance foi bem validado, como se pôde concluir pela análise de Marco Ferreira, que é completamente alheio a este lapso.