Pedrinho em dúvida



O lateral-direito Pedrinho voltou a trabalhar de forma limitada no relvado e permanece, por isso, em dúvida para o encontro com o FC Porto. O técnico Lito Vidigal faz hoje a antevisão à partida com os dragões, em conferência de imprensa agendada para as 18h30. O lateral-direito Pedrinho voltou a trabalhar de forma limitada no relvado e permanece, por isso, em dúvida para o encontro com o FC Porto. O técnico Lito Vidigal faz hoje a antevisão à partida com os dragões, em conferência de imprensa agendada para as 18h30.

Tudo aponta para que Derley seja a principal seta apontada à baliza do FC Porto no encontro do próximo sábado. Lito Vidigal deverá manter a aposta feita nos dois últimos encontros oficiais, e por duas razões: primeiro, porque Derley apontou na Taça de Portugal, em Leiria, o seu primeiro golo com a camisola do Aves; e depois, porque os três encontros em que o brasileiro foi titular com o atual técnico coincidem com as três vitórias alcançadas pelo Aves desde a mudança de treinador – começou no banco frente a Benfica e V. Guimarães e os avenses perderam esses encontros.Por outro lado, Derley sabe o que é marcar e ganhar ao FC Porto. Fê-lo já uma vez ao longo da carreira, com um golo apontado ao serviço do Marítimo, de penálti, em fevereiro de 2014. Os insulares, então comandados por Pedro Martins, venceram mesmo esse desafio por 1-0, era Paulo Fonseca o treinador dos dragões.

Autores: André Gonçalves e Bruno Freitas