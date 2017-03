O momento do Arouca é difícil, atendendo às cinco derrotas consecutivas no campeonato, fase em que a equipa sofreu um total de 14 golos. O grupo confia na recuperação já na próxima jornada, frente ao Marítimo, e os responsáveis acreditam que Nuno Coelho já poderá regressar à competição nos Barreiros.

O capitão lesionou-se durante o jogo com o Belenenses e foi-lhe estabelecido um período de duas semanas para recuperar da mazela na coxa esquerda. Falhou as partidas com o Sp. Braga e FC Porto, pelo que é expectável que regresse no Funchal. Adilson também continua em fase de recuperação, mas no treino de ontem o técnico Manuel Machado já pôde contar com Karl, que esteve afastado nas últimas semanas, com problemas físicos.

Autor: André Gonçalves