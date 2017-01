Continuar a ler

No encontro, os elementos de segurança procuraram saber quais as principais preocupações dos árbitros, transmitidas por José Fontelas Gomes e João Ferreira, presidente e vice-presidente do Conselho de Arbitragem, respetivamente, e ainda Paulo Lourenço, secretário-geral da FPF.Em comunicado, lido pelo intendente Hugo Palma aos jornalistas presentes, é frisado que "a PSP não revelará publicamente as medidas a adotar", mas deixa claro que serão efetuadas "avaliações do risco em função da situação de cada árbitro ou equipa de arbitragem". Ainda que os pormenores não tenham sido revelados, existem vários procedimentos que são ‘regra geral’ quando é pedida proteção, nomeadamente no que toca a informação sobre rotinas e horários dos envolvidos, de forma a que as forças de segurança possam intervir rapidamente se surgirem problemas. Para além disso, é também comum existirem rondas às casas e empregos das pessoas sob ameaça.É certo que Artur Soares Dias, o árbitro ameaçado na Maia, vai mesmo a jogo hoje, tal como Record havia adiantado. O árbitro da AF Porto irá dirigir o P. Ferreira-FC Porto, às 20h30, apesar da abordagem de que foi alvo por dois alegados adeptos dos dragões, que lhe chamaram a atenção para se "portar bem". De resto, também José Fontelas Gomes se mostrou convicto de que o juiz de 37 anos não terá hoje qualquer tipo de pressão adicional. "As condições de segurança estão garantidas. Os árbitros estão tranquilos quanto a isso. Têm todas as condições para arbitrarem jogos", sublinhou.Este clima de crispação é em muito semelhante ao que se viveu há cerca de um ano. Na altura foi Jorge Ferreira, árbitro da AF Braga, quem mereceu atenção especial das autoridades, após o polémico P. Ferreira-Benfica, da 23ª jornada da Liga NOS 2015/16, que as águias venceram por 3-1. Após a partida, alguns elementos afetos aos Super Dragões deslocaram-se ao restaurante do pai do árbitro e, apesar de Fernando Madureira, líder da claque, ter garantido que a visita nada teve a ver com o jogo, o CA interpretou o caso como forma de ameaça e intimidação.