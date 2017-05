O técnico do V. Guimarães foi o vencedor do prémio Melhores de Record, na categoria de treinadores. Pedro Martins fez 107 pontos, contra 106 de Rui Vitória e Nuno Espírito Santo.

Registe-se ainda que Bas Dost ganhou na categoria de Bota de Ouro, com 34 golos, Pizzi venceu o prémio para melhor jogador, com 106 pontos, mais 1 que Nélson Semedo e Gelson Martins (105), enquanto Casillas fica com o prémio de melhor guarda-redes, com 103 pontos, contra 99 de Cláudio Ramos, do Tondela.

Continuar a ler