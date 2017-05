Continuar a ler

O prémio 'fair play' foi instituído nas competições organizadas pela Liga "com o objetivo de motivar as boas práticas desportivas, dentro e fora do campo, em relação ao adversário, promover os ideais de ética desportiva e incentivar o conhecimento dos jogadores e equipas em relação às leis do jogo".Os clubes são avaliados em todos os jogos pelos delegados da Liga com base em regulamento próprio, que constitui o anexo ao Regulamento de Competições da Liga e é premiado o jogador que teve melhor conduta desportiva ao longo da época."As boas condutas, de acordo com o espírito do fair play, são essenciais para a promoção do sucesso e desenvolvimento do futebol como desporto. Pedro Henrique e o Estoril foram exemplos máximos na época 2016-2017", refere a Liga.