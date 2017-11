Num jogo bem disputado e com as equipas a demonstrarem bastante empenho, o triunfo do Estoril, por 2-0, sobre o Futebol Benfica ajusta-se já que as canarinhas foram sempre superiores. Logo aos 12 minutos, um passe excelente de Catarina Amado permitiu a Mariana Coelho inaugurar o marcador. O intervalo chegou com as visitantes por cima, mas sem criarem perigo.No segundo tempo o jogo continuou bastante disputado, até que numa rápida jogada pela direita do ataque do Estoril surgiu o segundo golo, apontado por Filipa Rodrigues. "Em muitos períodos conseguimos ser superiores e o segundo golo veio pôr termo ao jogo. Parabéns às jogadoras", afirmou, satisfeito, o técnico das canarinhas, Pedro Sampaio.A equipa visitante só dispôs de uma oportunidade (77’) evidente de golo quando Andreia Silva, isolada, fez um chapéu à guarda-redes da casa, mas a bola saiu ao lado. "Vamos continuar a trabalhar pois estamos no bom caminho e os resultados vão aparecer normalmente", garantiu António Marinho, técnico do Fofó.

Autor: Manuel António Abrantes