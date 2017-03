Continuar a ler

Por outro lado, o treinador espanhol, que abandona a equipa cerca de três meses após a sua contratação, atingiu as meias-finais da Taça de Portugal, pelo que o Estoril pode ainda atingir o jogo decisivo, ainda que, para isso, precise de virar a derrota por 2-1 sofrida na receção ao Benfica, no jogo da primeira mão.



O último treinador a deixar um clube da Liga NOS tinha sido Lito Vidigal, substituído no Arouca por Manuel Machado à 21.ª ronda, cinco jornadas depois de Petit ter ocupado no 'lanterna-vermelha' Tondela o lugar de Pepa, que tinha iniciado a época no Moreirense, até ser 'trocado' por Augusto Inácio.





, 15.º classificado da Liga NOS, tornou-se esta quarta-feira o primeiro clube a mudar de treinador pela segunda vez nesta época, ao afastar o espanhol Pedro Gomez Carmona , após a 24.ª jornada da prova.Carmona, que tinha substituído o brasileiro Fabiano Soares à passagem da 13.ª ronda, não resistiu muito tempo no comando técnico dos canarinhos, que deixa em igualdade pontual com o antepenúltimo posicionado do campeonato, ambos quatro pontos acima da zona de despromoção.

Autor: Lusa