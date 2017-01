No Dragão, Vaná defendeu que se fartou, Flávio somou desarmes que tão cedo não esquecerá, enquanto Fabinho fez dois golos e uma assistência nos dois últimos jogos. No Feirense não faltam casos de jovens que estão a dar nas vistas, mas, por todos os elogios que vem recebendo desde tenra idade, Etebo, de 21 anos, será aquele que mais vezes sonhou voar bem alto. Hoje, num Estádio de Alvalade sedento de títulos, o nigeriano tem um palco propício para voltar a brilhar. Ele que entrou na história do futebol nigeriano pelo póquer que marcou na estreia dos últimos Jogos Olímpicos.As expectativas que recaíam sobre este extremo já estavam altas e mais altas ficaram com aqueles 4 golos diante do Japão. Alguns dias depois, regressou a Portugal, onde tinha aterrado em abril. Na 2ª Liga fez apenas 4 jogos, mas esta época já leva 13 e dois golos. Só falta mesmo uma exibição do outro mundo para confirmar todas as suas qualidades. "É um jogador muito rápido, ágil e forte no 1x1. Chega com facilidade à baliza e remate bem. O Etebo entende o jogo como pouco", detalhou José Mota, a Record, um dia depois do feito nos Jogos.Sem cláusula de rescisão e com contrato até 2019, ao jovem nigeriano tem faltado o tal jogo de sonho. Que se abram as portas de Alvalade…

Autor: Ricardo Vasconcelos