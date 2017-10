O Feirense acaba de segurar, pelo menos por mais um ano, uma das suas pérolas, chegando a acordo para a renovação do contrato de Etebo e com uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros! O internacional nigeriano tinha vínculo até junho de 2018, mas agora estendeu a sua ligação aos fogaceiros até 2019.

Trata-se de uma das prioridades da SAD, procurando acautelar uma cobiça pelo avançado que tem sido frequente. Além disso, Etebo tem sido chamado com frequência à seleção nigeriana que até já está apurada para o Mundial da Rússia, uma montra que pode resultar em mais interessados.

