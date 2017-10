A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fechou a temporada 2016/17 com um lucro de 3,7 milhões de euros. Este valor resulta, em grande parte, da vitória no Euro’2016, que foi obtida já depois de 1 de julho de 2016 e, por isso, entra no exercício deste ano.

Aliás, o triunfo em França – com todas as consequências, nomeadamente o aumento dos prémios dos patrocinadores e até da presença na Taça das Confederações – deu uma grande volta ao orçamento apresentado pela FPF em junho do ano passado. Tal como é costume, o organismo liderado por Fernando Gomes tinha feito uma previsão conservadora, antecipando um lucro de apenas 22 mil euros. Mas as receitas foram superiores em 22,4 milhões de euros, ao passo que as despesas também subiram 18,7 milhões. Contas feitas, a FPF ganhou 65,9 milhões de euros e gastou 62,2.

Tal como é costume, este dinheiro extra vai ser utilizado em vários campos. Um milhão de euros será atribuído ao futebol não profissional, aumentando a comparticipação aos clubes em seguros, taxas de inscrição, organização e arbitragem. O Programa 2020, cujo objetivo é fazer com que Portugal tenha 200 mil praticantes de futebol em 2020, terá um reforço de 900 mil euros. E todo o restante dinheiro será aplicado, sobretudo com os associados e futebol amador. Do lado dos gastos, há a destacar a arbitragem, que absorve cerca de 6 milhões por ano – e a temporada em questão ainda não incluiu o vídeo-árbitro. Em organização de provas, desde Taça de Portugal a campeonatos juvenis, custou à FPF 4,2 milhões de euros. E a grande novidade é a Seleção A feminina, que já a terceira (excluindo a Seleção A masculina) que mais dinheiro recebeu (565 mil euros), apenas atrás da equipa de sub-21 e a Seleção A de futsal. Os números, que foram enviados ontem para os delegados que irão votar este relatório e contas na assembleia geral de dia 30, mostram ainda que a FPF recebeu 3,3 milhões de euros do Estado, dos quais 1,5 foram para pagar deslocações das equipas das ilhas, algo que é obrigatório por lei. Projeto 9 para criar avançados Depois do lançamento há mais de dois anos do Projeto 1, que visa incentivar os jovens de todo o país a serem guarda-redes e que tem Vítor Baía como coordenador, a Federação Portuguesa de Futebol vai agora criar o Projeto 9, coordenado por Pedro Pauleta. A ideia é, como se percebe, encontrar futuros pontas-de-lança para o futebol português. O lucro das contas do ano passado permite à FPF atribuir 75 mil euros para o seu lançamento. Novo contrato de TV em julho As receitas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deverão sofrer um significativo aumento a partir da temporada 2018/19, altura em que entram em vigor alguns novos contratos de patrocínio (como o da Nike, renovado esta semana) e também de direitos de TV. A partir de julho do próximo ano, será a UEFA a negociar todos os direitos em bloco (incluindo de particulares), o que fará desta a principal fonte de receita ordinária da FPF.



Números 75 mil é o valor da bolsa de estudo que vai ser criada pela Federação Portuguesa de Futebol destinada a ex-jogadores que queiram retomar ou terminar os estudos.



6 A intenção da Federação é fazer novos contratos de patrocínio com a duração de seis temporadas, ao contrário das quatro que são agora normais. A ideia é apanhar o Mundial’2024, que se vai disputar no Qatar e... em dezembro.



7% A percentagem dos custos com pessoal no total de despesas da FPF. É um rácio relativamente baixo para o que é o normal numa empresa com a dimensão da federação.



2 milhões desde que foi campeã da Europa. Este é o valor mínimo das propostas que chegaram à FPF para levar a Seleção Nacional a disputar jogos particulares no estrangeiro. Foram todas recusadas, pois o dinheiro extra não faz falta.

Autor: Sérgio Krithinas