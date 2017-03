Objetivo garantido a 10 jornadas do fim e Miguel Leal traçou de imediato um novo foco, colocando a fasquia nos 35 pontos, o que se compreende na tentativa desta equipa conseguir a melhor classificação desde o regresso há duas épocas, com 34 pontos em 2014/15 e 33 na temporada passada. A forte hipótese do 6º lugar dar acesso à Liga Europa também é grande aliciante.