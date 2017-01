Keirrison é oficialmente jogador do FC Arouca.



O avançado que já conta com passagem pelo Barcelona, assina um... https://t.co/n024x6551P — F. C. Arouca (@OficialFCArouca) January 12, 2017

Keirrison está confirmado como reforço do Arouca, tendo assinado esta tarde um acordo válido até 2018, com mais uma época de opção. O jogador estava ao serviço do Londrina, do Brasil, onde apontou 8 golos em 30 jogos.O avançado brasileiro, de 28 anos, está de regresso a Portugal, ele que já havia representado o Benfica na primeira fase da época 2009/10, era Jorge Jesus o treinador das águias. Aliás, Keirrison até foi apresentado como jogador do Benfica ao lado de Rui Costa e... Eusébio da Silva Ferreira.O jogador esteve vários anos vinculado ao Barcelona, contudo nunca chegou a vestir a camisola dos catalães em jogos oficiais, tendo sido cedido durante essa fase ao Benfica, mas também à Fiorentina, Santos e Cruzeiro.Keirrison junta-se a Tomané no lote de reforços já confirmados pelo clube liderado por Carlos Pinho. A propósito, tanto o presidente como o diretor-desportivo Joel Pinho posaram para a foto oficial com o novo jogador do Arouca, que vai vestir a camisola 21.

Autor: André Gonçalves